قرقاش يؤكد أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها قد تكون الخطر الأكبر الذي يهدد المنطقة، مشدداً أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية.
وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، «لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها».
وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدته قائلاً «ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي»
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