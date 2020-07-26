برلماني ليبي يستهجن زيارة اليهودي ليفي إلى مصراتة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

استهجن عضو مجلس النواب الليبى عن مدينة ترهونة محمد العبانى، اليوم السبت، زيارة الصهيونى برنارد ليفى أحد مخططى ما يعرف بـ"الربيع العربى" إلى مدينة مصراتة، مؤكدا أن ليفى أحد أعضاء المحفل الماسونى ومن المقرر أيضا أن يزور مدينة ترهونة، مشددا على أنه غير مرحب به إطلاقا بترهونة.



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واتهم العبانى فى بيان صحفى له الميليشيات المسلحة بترتيب زيارة برنارد ليفى، مؤكدا أن ميليشيات الوفاق تهيمن على القرار السيادى فى البلاد لتحقيق أهدافها المتمثلة فى فرض اتجاهاتها وتبعيتها للأتراك على الليبيين للاستمرار فى منصبهم.

وأوضح العبانى أنه لا يخفى على أحد أن زيارة ليفى إلى ليبيا تأتى فى إطار متابعته لنتائج ما تم تحقيقه من أهداف كان قد حددها باعتباره عراب الربيع العربى، خاصة وأنه زار البلاد عدة مرات بعد أحداث 2011 للاحتفال بإسقاط البلاد ضمن مشروع إعادة تخطيط الشرق الأوسط الجديد.

ولفت إلى أن زيارة ليفى تأتي هذه المرة بعد احتلال بعض الأراضي الليبية من قبل الاستعمار التركي المتعاون مع الكيان الصهيوني وتيار الإخوان الفاسد، مؤكدا أن زيارة مثل هذه النماذج الفاسدة تحت أى ظرف من الظروف تعد تدنيس للأراضي العربية، وانتهاك شرف وحرمة كل الليبيين، مضيفا "زيارة مستهجنة وغير مرحب بها، ومرفوضة بكل القيم شكلا وموضوعا"