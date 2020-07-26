صحيفة أمريكية تكشف التحالف الخفي بين الولايات المتحدة وتركيا.. واشنطن هددت حفتر بفرض عقوبات عليه بسبب النفط الليبي

ذكرت صحيفة أمريكية أن الولايات المتحدة هددت قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، بفرض عقوبات عليه، بسبب منعه استئناف تصدير النفط من ليبيا.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسئولين أمريكيين قوبهم إن وزارة الخارجية الأمريكية أبلغت حفتر بأنه قد يواجه عقوبات لأنه يتصرف بطريقة "سخيفة وخالية من التنازلات" فيما يخص المنشآت النفطية في شرق ليبيا.

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وأوضحت المصادر أن التهديد بفرض العقوبات يأتي بسبب رفض حفتر استئناف تصدير النفط ومنعه إعادة فتح الحقول.

وأشارت الصحيفة إلى أن السفارة الأمريكية في طرابلس نشرت يوم 12 يوليو بياناً قالت فيه إن "أولئك الذين يقوضون الاقتصاد الليبي ويتشبثون بالتصعيد العسكري سيواجهون العزلة وخطر العقوبات"، دون تحديد تلك الجهات.

يشار إلى أن ليبيا تمر بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011.

ويتنازع على السلطة حالياً حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير حفتر المدعوم من الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، ومجلس النواب في مدينة طبرق برئاسة عقيلة صالح.