الجيش الليبي يوجه ضربة موجعة لـ أردوغان والقوات التركية في سرت

أفادت قناة "العربية الحدث" أن طيران الجيش الوطني الليبي استهدف دبابات تركية بمدينة سرت اليوم الأحد.

ونقلت القناة عن مصادر ميدانية لها قولها إن طيران الجيش الليبي نجح في تدمير 3 دبابات تركية بمحيط الوشطة غربي مدينة سرت.

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى، اللواء أحمد المسماري، إن مراوغات وألاعيب تركيا التي تقوم بها في ليبيا مستمر، وذلك مع عدم موافقتها إلى الآن على وقف إطلاق النار فى البلاد، محذراً من طرف ثالث تريد تركيا استخدامه لتقويض ليبيا.

وقال المسماري، في تصريح أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية، إن تركيا حتى الآن لم تعلن قبول وقف إطلاق النار أو التهدئة لإعطاء الفرصة للمساعي السياسية لتفعيل المبادرات الرامية للحل، وكان آخرها مبادرة القاهرة.