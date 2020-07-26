المسماري: وقف إطلاق النار مشروط بانسحاب تركيا من ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تستخدم دبابات أمريكية ومنظومات "هوك" الصاروخية على الأراضي الليبية.
وقال المسماري في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، اليوم الأحد، إن الجيش الليبي تجاوب مع المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرًا إلى أن ميليشيات الوفاق لم تعترف بوقف إطلاق النار.
وتابع أن تركيا تستغل وقف إطلاق النار للدفع بمرتزقة جدد إلى الأراضي الليبية لقتال الجيش الوطني، لافتًا إلى أن أنقرة استغلت السفن التجارية لنقل الأسلحة لميليشيات الوفاق.
وشدد على أن الجيش الليبي سيوافق على وقف إطلاق النار من جديد بشرط خروج تركيا بشكل كامل من البلاد، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الجيش الليبي يعمل على تحرير الأراضي من الغزاة الأتراك.
وأكد أن تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حلول لإنهاء الأزمة الليبية.
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