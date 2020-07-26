إعدام 114 كيلو من الأغذية المتنوعة وتحرير 20 محضرًا بدهب

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

شنت مديرية الصحة في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، حملة على المنشآت الغذائية بمدينة دهب، للوقوف على مدى صلاحية السلع الغذائية التي تقدمها هذه المنشآت للمواطنين، ومراجعة النظافة و الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.

أسفرت الحملة عن إعدام 114 كيلو من الأغذية المتنوعة لعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وإعدام 25 لتر عصائر ومياه غازية غير صالحة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، إنه جرى خلال الحملة المرور على 11 منشأة، وتحرير 20 محضرًا، بينهم 10 محاضر لنقص اشتراطات النظافة، و10 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين بالأغذية، وتحرير مذكرة غلق لأحد المنشآت، لوجود خطر داهم عليها.​