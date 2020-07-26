خوف وهروب.. ماذا حدث في عقار الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

كانت الأمور تسير على نحو طبيعي، السيارات والمارة يمرون بشارع البرازيل في حركة اعتيادية، العمال يكملون أعمال الحفر الخاصة بمشروع محطة المترو الجديدة في منطقة الزمالك، وفي لحظة تبدلت الأحوال وهرع بواب عقار الشربتلي إلى الخارج، خوفًا من الشروخ التي ظهرت في الحوائط واهتزازها المفاجئ.

في الثانية عشر والنصف مساءً، خرج من وراء حارس العقار عاملو الجراج، بدأوا في تنبيه السكان بسرعة النزول إلى الشارع؛ خوفًا من سقوط البناية وموتهم بداخلها، وفق حديث حارس العقار لـ"الخليج 365"، مفضلًا عدم ذكر اسمه.

واحدًا تلو الآخر، ترجل قاطنو العقار بعيدًا عن المنزل دون جمع أي مستلزمات هامة تخصهم، بينهم من نزل مفزوعا، وبعضهم اتصل بالشرطة لنجدتهم، مع مرور نصف الساعة فرغ المنزل حتى آخره، حسبما أشار "بقال" لـ"الخليج 365"، رفض ذكر اسمه.

بعد دقائق من الواقعة، كانت الساعة تشير نحو الواحدة ظهرًا، وصلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، بعد تلقيهم بلاغًا بوقوع شروخ في العقار، وتقوص بوابة السفارة البحرينية نتيجة تأثرها بالاهتزاز.

فرض رجال الأمن كردونا أمنيا بمحيط العقار؛ لمنع وصول المارة إلىه، وسألوا شهود العيان والسكان عن ما جرى، ورجح شهود عيان أن أعمال الحفر الخاصة بمترو الأنفاق قد سببت وقوع شروخ بالعقار، وسقوط أرضي "طفيف".

طلب رجال الشرطة من ساكني المنزل بعد ذلك، بضرورة الإخلاء، ليتمكنوا من ترميم العقار من جديد.

من جانبها أوضحت الهيئة القومية في بيان اليوم الأحد، أنه لم يحدث أي انهيارات بالعقار 17 بشارع البرازيل، لكن حدث هبوطًا أرضيًا بسيطًا بأحد أركان العقار وهبوط الساحة الأمامية والسور الخارجي لسفارة البحرين.

Advertisements

وأضافت الهيئة والجهات الاستشارية ومقاول المشروع قد اتخذت كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائي، كما تم إخلاء السكان من العقار المذكور وتم تعويضهم ماليًا للإقامة البديلة لحين الانتهاء من كافة الإجراءات والدراسات والأعمال الهندسية ولحين عودتهم إلي العقار مرة أخرى.

وأكدت وزيرة الصحة أنها تتابع حادث الهبوط الأرضي أولًا بأول، مع رفع الاستعداد في مستشفيات القاهرة، وأنه لم يسفر عن مصابين أو وفيات.

اقرأ أيضًا..

- أول تعليق من وزير النقل بشأن عقار الزمالك

- "الشرخ الموجود لا يهدد حياة أحد".. الوزير: 30 ألف جنيه لكل أسرة في عقار الزمالك

- وزيرة الصحة: لا ضحايا في الهبوط الأرضي بعمارة الزمالك

- "القومية للأنفاق" تكشف حقيقة حدوث انهيار بعمارة الزمالك بسبب أعمال حفر المترو