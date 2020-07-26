انتخابات مجلس الشيوخ.. حيثيات إدراج سالي المغازي ضمن المرشحين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أودعت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، حيثيات حكمها الصادر بقبول الدعوى المقام من سالي المغازي المستبعدة من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة، بحكم محكمة القضاء الإدارى، وقضت المحكمة مجددًا، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والمتضمن استبعادها من انتخابات مجلس الشيوخ، وتأييد قرار ترشحها.

وأكدت المحكمة أن قرار استبعاد الطاعنة سالي محمد عبداللطيف المغازي، جاء بسبب عدم تقديمها شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله، حيث أنها تقدمت بعد ذلك بالشهادة الصادرة من كلية التجارة جامعة عين شمس، المتضمنة أنها أنهت دراستها بشعبة المحاسبة بنجاح للعام الجامعي 1996/1995، وهذا ما اشترطه المشرع في ضرورة حصول المتقدم على مؤهل جامعي أو ما يعادله.

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وأوضحت المحكمة أن الطاعنة بتقديم شهادتها الجامعية قد استوفت شرط الحصول على المؤهل العالي المطلوب لترشحها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، دون أن ينال من ذلك ما جاء بهذه الشهادة أنها ليست نهائية إلا بعد اعتمادها من رئيس الجامعة.

وأشارت الحيثيات إلى أن منح الدرجة العلمية هو المحصلة النهائية لمجموعة من الإجراءات أو الاختبارات أو التصحيح أو العرض على اللجان المتخصصة، ويأتي تتويجا لها باعتباره كاشفا عن استحقاق الطالب لتلك الدرجة العلمية وليس منشئا لحقه في الحصول عليها، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين القضاء بإلغاءه مع ما يترتب على ذلك من آثار بإدراج اسم المرشحة ضمن الأسماء المرشحة على المقعد الفردي بالدائرة الأولى بمحافظة القاهرة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى، قضت بإلغاء قرار إدراج سالي محمد عبداللطيف المغازي، ضمن كشوف المرشحين، واستبعدتها من الانتخابات، وطعنت سالي على حكم أول درجة.