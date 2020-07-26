كورونا / القارة الإفريقيّة تتخطى عتبة الـ 800 ألف إصابة

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها في القارة الإفريقية منذ بداية الجائحة عتبة الـ800 ألف، بما فيها أكثر من 17 ألف حالة وفاة.

وحسب آخر بيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، سجلت في القارة السمراء حتى اليوم السبت 807974 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بما في ذلك 17030 حالة وفاة و460817 حالة شفاء.

وتعود أكثر من 50% من هذه الإصابات (408052 إصابة مؤكدة منها 6093 حالة وفاة) إلى جمهورية جنوب إفريقيا، فيما تحتل مصر المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا بكورونا في القارة بـ91072 إصابة، منها 4518 حالة وفاة.

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في الوقت نفسه، شهد عدد من الدول الإفريقية في الآونة الأخيرة زيادة ملموسة وقياسية في أعداد المصابين بـ"كوفيد-19"، بما في ذلك كينيا التي تعد مركزا اقتصاديا إقليميا مهما، وسجلت هناك حتى اليوم 16268 إصابة مؤكدة، منها 274 حالة وفاة.

المصدر: RT