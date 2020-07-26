جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تركِّز على مكافحة الأوبئة

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، عقد أعضاء مجلس الجائزة اجتماعهم الدوري (عن بُعد) لمناقشة مجريات الجائزة والمرشحين لنيلها عن عام 2020.
وحضر الاجتماع الذي أقيم برئاسة سعادة جمال بن حويرب، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام للجائزة، أعضاء مجلس الجائزة الذين يمثلون مؤسَّسات رائدة حول العالم، بما فيها: جامعات الإمارات والقاهرة وأكسفورد وطوكيو ونانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، ومعهد التعليم الدولي.
وأقرَّ المجلس خلال الاجتماع، منح جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة 2020، للأفراد والجهات التي تسعى إلى تعزيز ونشر المعرفة في مكافحة الأوبئة والأمراض المعدية. كماناقش العنوان الأبرز الذي سيتم تسليط الضوء عليه والجهات أو الشخصيات التي سيتم تكريمها ضمن الجائزة هذا العام، والجهود الدولية المبذولة لمكافحة الأمراض المعدية والأوبئة مثل سارس CoV-2 وكوفيد-19، وسبل التغلُّب على المشكلات التي تنتج عنها.
كما قرَّر المجلس فتح الباب أمام ترشيحات الأفراد والمنظمات التي تعمل على إنتاج المعرفة حول التعامل مع الأوبئة، بحيث تشكِّل الجائزة منصة تجمع الخبراء، للخروج بتوصيات تبرز السياسات والأساليب العملية التي تدعم المجتمعات في مواجهة الأوبئة وتحدياتها.
وخلُص المجلس إلى أنَّ التحديات التي تواجه جميع البشر بسبب جائحة كوفيد
ويمكن لجميع الراغبين بالترشُّح للجائزة، الاطلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الإلكتروني https://mbrf.ae/knowledgeaward/، علماً بأنَّ الموعد النهائي لاستقبال الترشيحات هو 31 أغسطس 2020.
يُذكر أنَّ قيمة الجائزة تبلغ مليون دولار أمريكي، وتُمْنَحُ تكريماً للإسهامات الفاعلة في نشر المعرفة الإنسانية وتطويرها، وإلهام الآخرين، وخلق السبل لتعزيز المعرفة. وتشمل مجالات الجائزة كل ما يتعلق بالمعرفة والتنمية والابتكار والريادة والإبداع، وتطوير المؤسَّسات التعليمية والبحث العلمي، وتكنولوجيا الاتصالات، والطباعة والنشر والتوثيق الورقي والإلكتروني وأي مجالات أخرى قد يحددها مجلس الأمناء من وقت لآخر.
كانت هذه تفاصيل خبر جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة تركِّز على مكافحة الأوبئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.