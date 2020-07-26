المغرب يُسجل 633 إصابة جديدة و8 وفيات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 633 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 20278 حالة.

وقالت الوزارة - في بيان -

إنه تم تسجيل 8 حالات وفيات، ليصل إجمالي ضحايا كورونا 313 حالة، كما تم تسجيل 156 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 16438.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.