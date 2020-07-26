فلسطين تُسجل 330 إصابة جديدة و 4 وفيات بكورونا

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إنها سجلت 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و4 حالات وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، بحسب «رويترز»، أن إجمالى الإصابات النشطة منذ انتشار فيروس كورونا في مارس الماضى انخفض إلى 8320 إصابة فيما ارتفع عدد إجمالى حالات التعافى إلى 4726 وحالات الوفاة إلى 78 حالة.

وأضافت الوزارة في البيان أن من بين المصابين

«12 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة بينهم اثنان على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وأوضحت الوزارة في بيانها أن معظم الإصابات الجديدة كانت في القدس وقراها بواقع 224 حالة منها 167 في المدينة نفسها.

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وتتوزع باقى الإصابات الجديدة على محافظات الخليل التي سجلت 40 حالة ورام الله والبيرة بواقع ثلاث حالات وطولكرم التي أبلغت

عن ثمانى حالات وبيت لحم التي رصدت أربع حالات وجنين التي أعلنت عن 14 إصابة ونابلس التي سجلت 20 وأريحا والأغوار بواقع 11 بالإضافة إلى ست إصابات في قلقيلية.

وقررت الحكومة الفلسطينية مواصلة منع الحركة بين المحافظات فيما سمحت بالحركة التجارية من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة مساءًا داخلها.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.