تونس تُسجل 9 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد، عن تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الحالات منذ بدء الجائحة إلى 1452 حالة.

وأضاف بيان لوزارة الصحة أوردته تونس أفريقيا للأنباء، أنه تم إجراء 530 تحليلا مخبريا من بينها 27 تحليلا في

إطار متابعة المرضى السابقين ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للتحاليل 89848، وقد تم تسجيل 22 تحليلًا إيجابيًا من بينهم 9 حالات إصابة جديدة،حالة واحدة إصابة محلية و8 حالات إصابة وافدة و13 تحليلا إيجابيا لحالات إصابة سابقة لا تزال حاملة للفيروس.

Advertisements

وأوضح أن العدد الإجمالى للأصابات بلغ 1452 حالة، و 1142 حالة تماثلت للشفاء، و 50 حالة وفاة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.