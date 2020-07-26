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تركيا ترسل صوماليين بجنسية قطرية إلى ليبيا

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كشفت تقارير صحفية أن تركيا أرسلت المئات من المرتزقة الصوماليين إلى ليبيا، للقتال إلى جانب الميليشيات المتطرفة التابعة لحكومة الوفاق فى طرابلس.

وأوضحت صحيفة «صومالى غارديان» المحلية، أن أكثر من ألفى صومالى انضموا بالفعل إلى الميليشيات والمرتزقة الداعمين لحكومة الوفاق، بانتظار نشرهم فى جبهات القتال.

وأضافت الصحيفة أن العديد منهم منحوا

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الجنسية القطرية، فى وقت سابق وأن المئات غرر بهم بسبب الفقر والبطالة.

وكانت التكهنات أشارت إلى إمكانية استبدال أنقرة المرتزقة السوريين الذين ترسلهم إلى ليبيا بآخرين من جنسيات أخرى، لا سيما من الصومال، وذلك فى أعقاب زيارة وزير الدفاع التركى

خلوصى أكار إلى قطر.

وكشف تقرير منشور فى أغسطس من العام الماضي أن عدداً من ضباط المخابرات الصومالية تلقوا تدريبات فى الدوحة، فيما اعتبره مراقبون تدخلاً قطرياً بالأجهزة الأمنية لدول القرن الإفريقي، بغرض استغلالهم فى مناطق مختلفة من إفريقيا والشرق الأوسط.

وكانت عدة تقارير استخباراتية تحدثت أن الأتراك انتهزوا ثغرة فى القرارات الدولية المتعلقة بمكافحة القرصنة فى القرن الإفريقى، ومنها حصلوا على الاتفاقية العسكرية فى الصومال.

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