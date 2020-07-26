وسط تكتم شديد.. مصرع قيادي بارز في ميليشيات الحوثي

كشفت مصادر إعلامية يمنية عن مصرع قيادي بارز في ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسط تكتم شديد من قبلها.

وأفادت المصادر - وفقل لقناة العربية الإخبارية - أن القيادي الحوثي العميد عبدالله حسين المنصور والمكنى أبوأحمد المداني،

لقي مصرعه في ظروف غامضة بصحبة قيادات كبيرة مازالت الميليشيات تتكتم الكشف عن أسمائهم.

وبحسب تسريبات إعلامية، فإن المنصور، وهو أحد المرافقين الشخصيين لزعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي،

قتل بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية، بصحبة قيادات حوثية لكن الميليشيات مازالت تتكتم عن هذه القيادات والتي يتوقع أن تكون من الصفوف الأولى لقيادات الميليشيات.

يُذكر أن الميليشيات الحوثية تتكتم عن كشف أعداد القتلى، خاصة تلك التي تطال القادة التابعين لها خوفًا من انهيار الجبهة الداخلية.