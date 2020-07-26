انتزاع 1.186 لغما في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية «مسام لتطهير اليمن من الألغام»، خلال الأسبوع الرابع من شهر يوليو 2020م، من انتزاع 1.186 لغمًا منها 21 لغمًا مضادة للأفراد، و373 لغما مضادة للدبابات، و788 ذخيرة غير متفجرة، و4 عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 176.310 ألغام زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

كسوة العيد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس توزيع كسوة العيد للأطفال الأيتام والنازحين، في مديريات الريدة وقصيعر وبروم ميفع بمحافظة حضرموت، حيث جرى توزيع 1.100 حقيبة تشمل 3.300 قطعة من كسوة العيد، استفاد منها 3.300 طفل، وذلك ضمن مشروع (فرحتهم أمل).

يذكر أن المركز دشن مؤخرا مشروع (فرحتهم أمل) لتوزيع كسوة عيد الأضحى المبارك للأطفال الأيتام والنازحين في عدد من المحافظات اليمنية، ويستهدف 84.750 طفلاً.

ائتلاف الخير

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اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع تحسين سبل العيش بمحافظة مأرب، الذي نفذه المركز بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة.

وأشاد منسق المشاريع بالوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمأرب الدكتور خالد الشجني، بمشروع تحسين سبل العيش، لما كان له من أثر فعال في تحسين المستوى المعيشي للفئات الأشد ضعفًا، وتمكينهم من امتلاك مشاريعهم الخاصة.

تمكين المستفيدين

أوضح مدير المشروع عمر باحفص، أن المشروع أسهم في تمكين المستفيدين والمستفيدات من خلال تدريبهم وتزويدهم بأدوات المهنة التي من خلالها سيبدأون في مشاريعهم الخاصة، مضيفا أن المشروع أسهم أيضا في نظافة أكثر من 30 مربعًا في مديريتي الوادي والمدينة من خلال برنامج النقد مقابل العمل. يذكر أن المشروع استهدف 600 مستفيد ومستفيدة من خلال برنامجين، الأول النقد مقابل العمل استفاد منه 350 فردا عملوا خلال شهر على تنظيف الشوارع والطرق والحارات الداخلية لمديريتي الوادي والمدينة، وفي برنامج التدريب استفاد 250 مستفيدا ومستفيدة من 7 دورات تدريبية.