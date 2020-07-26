وزارة الصحة.. معدل الإصابة بالفيروس خلال 24 ساعة يبلغ 1.7..وهو مرتفع جدا!

كشفت وزارة الصحة في حصيلتها اليومي أن معدل الإصابة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الأخيرة، على الصعيد الوطني، يبلغ 1.7، بمعني أن لكل 100 ألف مغربي يصاب شخصين، وهذا المعدل، وفقا للوزارة يختلف بحسب الجهات المملكة.

وبحسب معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بلغ معدل الإصابة خلال 24 ساعة الأخيرة، 3.6 لكل 100 ألف نسمة، مبرزا أن مدينة طنجة، سجلت ارتفاع في معدل الإصابة بالفيروس، موضحا أنه في طنجة، يصاب 10 أشخاص لكل 100 ألف نسمة، أي بمعدل 9.7.

وبلغ معدل الاصابة في جهة الدار البيضاء-سطات، خلال نفس الفترة الزمنية، نفس المعدل سجلته جهة فاس-مكناس، وفي جهة مراكش-آسفي بلغ المعدل المذكور 1.4.

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وكشف المصدر نفسه أن معدل الإصابة التراكمي يبلغ 56 لكل مائة ألف نسمة، مضيفا أن معدل الإصابة في ال24 ساعة الماضية على الصعيد الوطني بلغ (1.7) لكل مائة ألف مغربي، مشيرا إلى أن هذا المعدل يعد جد مرتفع.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و156 حالة شفاء، وثماني وفيات خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة، السيد معاد لمرابط، في تصريح صحافي، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 20 ألفا و278 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 16 ألفا و438 حالة بنسبة تعاف تناهز 81 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 313 حالة.