مواطنون في سوق الأحد الغربية: أسعار الأكباش في المتناول…ما بين 1000 و2000 درهم – فيديو

فيديو: يونس الميموني

أجمع مواطنون، اليوم الأحد، في السوق الأسبوعي لجماعة الأحد الغربية، على أن أسعار الأكباش في متناول الجميع، مقارنة مع السنة الماضية، لكن العرض أكثر من الطلب.

وكشف مواطنون قادمون من مدن طنجة، وأصيلة، والعرائش، أن أسعار أضحية العيد لهذه السنة تتراوح بين 1000 و2000 درهم، ما يشكل فرقا تتراوح قيمته بين 500 و700 درهم، إذا ما تم مقارنتها بالسنة الماضية.

وأكد مواطنون ضرورة التضامن والتكافل بين الناس من أجل تجاوز تبعات أزمة كورونا على الأسر.