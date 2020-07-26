البؤر الصناعية ببرشيد وطنجة تقفز بإصابات كورونا في 24 ساعة الأخيرة -تفاصيل

لايزال المغرب يسجل ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كوفيد-19، وذلك في مختلف الجهات المملكة؛ إذ بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال 24 ساعة الأخيرة، 633 إصابة.

وكشف معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة، في التصريح اليومي حول الوضع الوبائي في المغرب، أن جهة الدار البيضاء-سطات سجلت، خلال 24 ساعة الماضية، 222 إصابة مؤكدة، 168 حالة في برشيد في بؤرة، و48 في مدينة الدار البيضاء، 4 حالات في بني سليمان، وحالتان في مدينة المحمدية.

وسجلت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، خلال 24 ساعة الأخيرة، 137 حالة، 119 في طنجة، 5 في العرائش، 4 في كل من تطوان والحسيمة، و3 حالات في فحص أنجرة، وحالتان بالمضيق والفنيدق.

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وبالنسبة لجهة فاس-مكناس سجلت 132 حالة، رصدت أغلبها في مدينة فاس، التي سجلت 111، و16 في مولاي يعقوب، و5 في مدينة صفرو. وبخصوص جهة مراكش-آسفي سجلت 70 حالة، 66 منها في مدينة مراكش و4 حالات مؤكدة في مدينة آسفي.

وكشفت وزارة الصحة أيضا،عن تسجيل جهة الرباط سلا القنيطرة 45 حالة مؤكدة، خلال نفس الفترة الزمنية، 34في سيدي قاسم، و5 حالات بكل من الرباط وسلا، وحالة واحدة بتمارة. وجهة درعة تافيلالت، سجلت أيضا 11 اصابة، منها 8 في مدينة تنغير وحالتان بميدلت وحالة واحدة في مدينة بورزازت.

وتم رصد 9 حالات في الجهة الشرقية، 9 في مدينة جرادة، وحالة ببركان. وأما فيما يخص جهة بني ملال-خنيفرة، فقد سجلت 5حالات، منها 3 حالات في بني ملال، وحالة في مدينة أزيلال وأخرى في خريبكة، بالإضافة إلى ذلك، وتم تسجيل إصابة في جهة سوس ماسة، رصدت في كل من مدينة انزكان، أما بالنسبة لجهة الداخلة وادي الذهب، وجهة كلميم واد نون، فضلاةعن جهة العيون الساقية الحمراء فلم يسجلوا أية إصابة.