كفر عقب: مقتل رجل وإصابات بالاختناق إثر شجار وإحراق منازل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل غازي المهلوس، إثر شجار نشب في قرية كفر عقب، شمال القدس المحتلة، يوم الأحد، وأُصيب آخرون إثر احتراق منازل على خلفية الشجار ذاته.

وأصيب 45 شخصا، إثر حريق اندلع في مبنيين سكنيين في البلدة، على خلفية الشجار العائلي، تمّ نقل 7 من بينها إلى المشافي لتلقي العلاج، فيما عولجت الإصابات الأخرى ميدانيا.

وأفاد الهلال الأحمر في بيان، بأنه تمّ إخلاء منازل، وتخليص 55 شخصا، بمشاركة الدفاع المدني الفلسطيني.

Advertisements

وذكر الهلال الأحمر، في وقت سابق من يوم الأحد، أن طواقمه قدمت الإسعاف الأولي للمصابين، قبل نقلهم إلى 5 مستشفيات.

وجاء في التفاصيل أن الحريق اندلع في منزلٍ في أحد المباني، على خلفية الشجار، لينتقل إلى الشُقق المجاورة، ما تسبب بالاختناق إثر استنشاق الناس، الدخان.

وعُلم أن إطلاقًا كثيفا للنار، حدث أثناء الشجار، ما أدى إلى مقتل المهلوس، ووقوع عدة إصابات ف البلدة.