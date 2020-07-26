قرقاش يؤكد أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية

الأحد 26 يوليه 2020

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها قد تكون الخطر الأكبر الذي يهدد المنطقة، مشدداً أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية.



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وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، «لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها».

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدته قائلاً «ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي»