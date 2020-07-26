اخبار العالم

قرقاش يؤكد أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش يؤكد أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش أن الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها قد تكون الخطر الأكبر الذي يهدد المنطقة، مشدداً أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية.

 

Advertisements

وقال قرقاش في تغريدة له بتويتر، «لعلّ الخطر الأكبر على منطقتنا وسيادتنا أن يكون عنوان المرحلة هو مصطلح الإمبريالية الإقليمية وهيمنتها».

 

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في تغريدته قائلاً «ولكي لا يكون هذا قدر المنطقة فالتضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية، ولنكن بحجم التحدي»

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قرقاش يؤكد أن التضامن والتكاتف ضرورة وأولوية عربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا