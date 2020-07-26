رئيس البرلمان الليبي يصل إلى المغرب في زيارة رسمية

الأحد 26 يوليه 2020

وصل، اليوم الأحد، إلى العاصمة المغربية الرباط، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، في زيارة رسمية للمغرب، يضم برنامجها عدداً من اللقاءات الرسمية.



واعتبر أكاديمي مغربي أن هذه الزيارة، وحرص الفرقاء الليبيين على استشارة المسؤولين المغاربة، يُمكن اعتباره "عربون ثقة" بالمغرب، ومصداقيته وقيمته المضافة في رعاية الوساطات وعمليات السلام وفض النزاعات خاصة في القارة الافريقية.

وبحسب مصادر وفقا لــ "العين الإخبارية"، فإن الزيارة التي ستمتد يومين، تضم لقاء مع رئيسي مجلسي البرلمان المغربي، الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، وحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، بالإضافة إلى لقاء ثالث مع وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن عقيلة صالح، قد حل بالمملكة مرفوقاً بوفد ليبي كبير يتقدمه وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، الذي سيعقد لقاء ثنائياً مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.

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وعند وصوله مطار الرباط سلا، وجد عقيلة في استقباله مجموعة من المسؤولين المغاربة، على رأسهم رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، وسفير ليبيا بالمغرب عبد المجيد سيف النصر.

وأوردت وكالة المغرب العربي للأنباء (رسمية)، أن زيارة عقيلة تأتي في سياق التشاور مع رئيسي مجلسي البرلمان المغربي بشأن مبادرته لحل الأزمة في بلاده، التي تتلخص في تشكيل مجلس رئاسي، كما ترتكز على الحل السياسي، وتنتهي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

وعبرت المملكة المغربية في أكثر من مناسبة عن رفضها للتدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، مؤكدة تشبثها بالحل الدبلوماسي والسلمي للملف.

وعام 2015، احتضنت المملكة مفاوضات الصخيرات بين الفرقاء الليبيين، بإشراف مُباشر من الأمم المتحدة، تُوجت بتوقيع "اتفاق الصخيرات" في 17 ديسمبر/كانون الأول، وكان المستشار عقيلة صالح أحد أبرز المشاركين في هذه المفاوضات