شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جديد من المغرب لمواجهة الانتشار الكثيف لكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قرر المغرب إيقاف التنقل بين عدد من مدنه بسبب الانتشار الكثيف لجائحة فيروس كورونا المستجد ، ابتداءً من منتصف الليلة. جاء ذلك وفق بيان صادر من وزارتي الداخلية والصحة المغربيتين اليوم، بناءً على التتبع اليومي والتقييم الدوري لتطورات الحالة الوبائية في البلاد، وفي سياق تعزيز الإجراءات المتخذة للحد من انتشار هذه الجائحة، تقرر ابتداءً من منتصف الليلة منع التنقل من وإلى طنجة، وتطوان، وفاس، ومكناس، والدار البيضاء، وبرشيد، وسطات، ومراكش.

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