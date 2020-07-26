شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رابع وزير بجنوب أفريقيا بكورونا وليبيا تسجل 122 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الناطقة الرسمية باسم حكومة جنوب أفريقيا فوملا ويليامز اليوم، إصابة وزير التجارة والصناعة الجنوب أفريقي إبراهيم باتيل بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك رابع وزير في البلاد يصاب بهذه الجائحة.

وأضافت وليامز أن الوزير باتيل البالغ من العمر 58 عاماً يخضع حالياً للعزل المنزلي وسيباشر مهام عمله من منزله، مضيفة أنه ستُجرى اختبارات لكوفيد-19 لكل من خالطه.

فيما سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 51 حالة جديدة و71 لمخالطين، كما سُجل 43 حالة شفاء وحالتي وفاة.

ولفت المركز في بيان اليوم، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 2.669 حالةً منها 2,056 حالة نشطة بينما تعافى 553 شخصاً وتوفى 60 شخصاً.