شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة رابع وزير بجنوب أفريقيا بكورونا وليبيا تسجل 122 حالة والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت وليامز أن الوزير باتيل البالغ من العمر 58 عاماً يخضع حالياً للعزل المنزلي وسيباشر مهام عمله من منزله، مضيفة أنه ستُجرى اختبارات لكوفيد-19 لكل من خالطه.
فيما سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 51 حالة جديدة و71 لمخالطين، كما سُجل 43 حالة شفاء وحالتي وفاة.
ولفت المركز في بيان اليوم، أنه بذلك يرتفع إجمالي الإصابات في ليبيا إلى 2.669 حالةً منها 2,056 حالة نشطة بينما تعافى 553 شخصاً وتوفى 60 شخصاً.
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