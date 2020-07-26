شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. 351 إصابة جديدة ووفاة واحدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الإمارات 351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الحالات المصابة فيها 58,913 حالةً. وأشارت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم إلى وفاة مصاب بالفيروس ليبلغ عدد الوفيات 344 حالةً.

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