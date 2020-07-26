بوتين وزيلينسكي يناقشان الصراع في شرق أوكرانيا عشية وقف إطلاق النار

قال مسؤولون من روسيا وأوكرانيا يوم الأحد إن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي ناقشا الصراع في شرق أوكرانيا وعبرا عن دعمهما لوقف إطلاق النار الذي يدخل حيز التنفيذ يوم 27 يوليو تموز.
وقال الكرملين إن بوتين أبلغ زيلينسكي في اتصال هاتفي بأن قرار أوكرانيا إجراء انتخابات محلية في 2020 يتناقض مع اتفاقات مينسك للسلام التي تهدف لحل الصراع الذي اندلع في 2014.
وذكر مكتب زيلينسكي أن الرئيس الأوكراني قال لبوتين إن هناك حاجة لمزيد من الخطوات لإطلاق سراح أوكرانيين محتجزين في شرق البلاد وفي شبه جزيرة القرم وفي روسيا.
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