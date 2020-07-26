- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة وزير صحة لولاية مكسيكية بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
قال خافيير كورال حاكم ولاية شيواوا المكسيكية اليوم "الأحد" إن وزير الصحة في الولاية الدكتور خيسوس جراجيدا توفي بعد مرور نحو أسبوعين على نقله للمستشفى للعلاج من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال كورال على فيسبوك صباح اليوم "لا تسعفني الكلمات في التعبير عن مشاعري في هذه اللحظة سوى الحزن العميق" مضيفا أن جراجيدا توفي نتيجة فشل عضلة القلب.
ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 385 ألفا في حين بلغ إجمالي الوفيات 43500 شخص حتى أمس السبت لتحتل المركز الرابع في عدد الوفيات على مستوى العالم.
وأصبحت أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة وزير صحة لولاية مكسيكية بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.