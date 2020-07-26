وفاة وزير صحة لولاية مكسيكية بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 26 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

قال خافيير كورال حاكم ولاية شيواوا المكسيكية اليوم "الأحد" إن وزير الصحة في الولاية الدكتور خيسوس جراجيدا توفي بعد مرور نحو أسبوعين على نقله للمستشفى للعلاج من مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



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وقال كورال على فيسبوك صباح اليوم "لا تسعفني الكلمات في التعبير عن مشاعري في هذه اللحظة سوى الحزن العميق" مضيفا أن جراجيدا توفي نتيجة فشل عضلة القلب.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك إلى 385 ألفا في حين بلغ إجمالي الوفيات 43500 شخص حتى أمس السبت لتحتل المركز الرابع في عدد الوفيات على مستوى العالم.

وأصبحت أمريكا اللاتينية المنطقة الأكثر تأثرا بجائحة فيروس كورونا في العالم.