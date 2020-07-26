شكرا لقرائتكم الجيش الليبي يستهدف مركبات استطلاع للوفاق غرب سرت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهدفت مدفعية الجيش الوطني الليبي، مساء الأحد، ثلاث سيارات استطلاع مسلحة تابعة لتشكيلات الوفاق حاولت التقدم باتجاه مواقع وتمركزات قوات الجيش غرب مدينة سرت. وبحسب مصادرنا، دمرت مدفعية الجيش الليبي هذه السيارات التابعة للوفاق. Advertisements وأكدت المصادر أنه "لا تزال عناصر المرتزقة المدعومة من تركيا تصل إلى مناطق تاورغاء وبوقرين لدعم تشكيلات الوفاق". من جانب آخر، تواصل مقاتلات سلاح الجو بالجيش الوطني الليبي طلعاتها لرصد أي تحركات عسكرية للوفاق بالساحل الغربي لمدينة سرت الليبية. كما أكدت مصادر عسكرية أخرى أن الطيران الحربي للجيش الوطني الليبي "دمر 3 دبابات تركية كانت تتحرك في محيط منطقة الوشكة غرب سرت".

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