الري تكشف موعد المرحلة الثانية لملء سد النهضة وموقف مصر من الاحتياجات المائية.. وتوجه رسالة هامة للمواطنين

أكد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، المهندس محمد السباعي، أن إثيوبيا لن تستطيع ملء وتخزين المياه بسد النهضة حتى يوليو المقبل.

وأضاف السباعي، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على فذائية "صدى البلد" اليوم الأحد، أن أي اقتصاص من حصة مصر المائية يؤثر على الدولة، إذا كان الأمر بدون تنسيق.

وأشار المتحدث إلى أن وجود تنسيق هو أمر جيد، مضيفاً أن مصر لا تستطيع تحمل الضرر الجسيم في إدارة الاحتياجات المائية.

وتابع: "الضرر قد تتقاسمه دول المنبع أو المصب تحت التعاون المشترك"، موجهاً رسالة للمواطنين حيث قال: "على كل مواطن الوعي والمسئولية تجاه القضية، وكل مواطن عليه أن يدرك أن كل نقطة مياه تمثل حياة".

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وأوضح السباعي أن الوزارة تعزز مفهوم ترشيد استخدام المياه والاستفادة منها، وفقًا للاستراتيجية القومية للمياه 2030، قائلًا إن الاستراتيجية تعمل على توفير الاستخدامات المباشرة للمياه عن طريق تركيب القطع الموفرة، وبعض الطرق الأخرى.

وأشار السباعي إلى أن مناسيب المياه في السد العالي في الحدود الآمنة.

وأضاف أن السدود السودانية تأثرت بمجرد الملء الأول لسد النهضة، مؤكداً أن مصر لم تتأثر من تخزين المياه بإثيوبيا لاعتمادها فترات الجفاف على مخزون بحيرة السد العالي.

وأوضح المتحدث أن المؤشرات تؤكد أن معدلات الفيضان متوسطة وفوق المتوسطة وهذا جيد، مشيراً إلى أن الاحتياجات المائية لمصر لن تتأثر هذا العام.