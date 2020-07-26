شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يقدم طلب إحاطة بشأن شاطىء النخيل بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أحمد الشريف ، نائب دائرة العامرية بالإسكندرية، بطلب إحاطة للبرلمان عن شاطىء النخيل بعد غرق 12 شخص فى يوم واحد رغم إغلاق الشاطىء ، مضيفا أن هناك تكرارلحالات الغرق و الوفاة في شاطئ النخيل بالإسكندرية ، مشيرا الى أنه في عام 2018 غرق 16 فرد في يوم واحد وفي عام 2020 غرق 11 فرد في يوم واحد .

وقال الشريف ، على الرغم من سحب الإشراف على الشاطئ من الجمعية المسئولة عنه ، وإعادته للمحافظة في مارس 2020 وبناء عدد من الحواجز الخرسانية من وسائل الحماية وكسر الأمواج إلإ أن حوادث الغرق تكررت

وأشار النائب إلى أنه بعد سؤال المتخصصين وحديث كل الجهات و المؤسسات هناك خلل واضح في مشكلة التكريك للشاطئ ، وكذلك وجود مصرف غرب النوبارية الزراعى ، الذى يؤدي للنحر في الشاطئ .