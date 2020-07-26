رشيد رفيق “يوتوبر”- فيديو

اتجه الفنان الكوميدي، رشيد رفيق، نحو ميدان صناعة المحتوى، واختار توثيق تفاصيل من حياته اليومية في فيديوهات “vlog“، ومشاركتها مع جمهوره.

وشارك رشيد رفيق، أمس السبت، أول فيديو في مجال صناعة المحتوى، الذي يندرج ضمن خانة فيديوهات السفر، والسياحة.

واختار رشيد رفيق في أول فيديو له تشجيع الجمهور على السياحة الداخلية، عبر فيديو يوثق لرحلة إلى مدينة طنجة عبر القطار السريع “تي جي في”.

واستغل رشيد رفيق روح الدعابة، وموهبته الكوميدية في إنجاز الفيديو، الذي أعلن فيه التحاقه بعالم “الفلوغ”.