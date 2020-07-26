عاجل…وزارتا الداخلية والصحة تعلنان منع التنقل من وإلى 8 مدن مغربية ضمنها الدار البيضاء وطنجة ومراكش- اللائحة

أعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن منع التنقل من وإلى عدد من المدن المغربية، ابتداء من منتصف هذه الليلة.

وأفاد بلاغ صادر عن الوزارتين أنه تقرر منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه عدد من المدن هي طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.

وسيشرع التنفيذ في هذا القرار ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل.