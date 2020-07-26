أعلنت وزارتا الداخلية والصحة عن منع التنقل من وإلى عدد من المدن المغربية، ابتداء من منتصف هذه الليلة.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارتين أنه تقرر منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه عدد من المدن هي طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.
وسيشرع التنفيذ في هذا القرار ابتداء من يومه الأحد 26 يوليوز عند منتصف الليل.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل…وزارتا الداخلية والصحة تعلنان منع التنقل من وإلى 8 مدن مغربية ضمنها الدار البيضاء وطنجة ومراكش- اللائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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