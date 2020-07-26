المغرب أول دولة إفريقية تستأنف نشاطها الكروي بعد توقف اضطراري بسبب فيروس “كورونا”

باتت البطولة الاحترافية أول دوري بإفريقيا يستأنف نشاطه الكروي بقسيميه الأول والثاني بعد التوقف الاضطراري بسبب وباء “كورونا” المستجد، علما أن باقي المسابقات في جميع الفئات ستستأنف قريبا.
وأقدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تكريم الأطقم الطبية قبل انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة الوطنية، عقب توقف اضطراري فرضته التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وكشف مصدر جامعي جيد الإطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أن الخطوة جاءت كاعتراف بالمجهودات التي بذلتها الأطقم الطبية لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد وتكريس سياسة الاعتراف بعد عودة عجلة البطولة للدوران من جديد.
وانطلقت منافسات القسم الثاني بمبارتي شباب المحمدية والاتحاد الزموري للخميسات، الكوكب المراكشي والراسينغ البيضاوي، علما أن منافسات البطولة الاحترافية في قسمها الأول ستنطلق بداية من يوم غد الاثنين بمباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي.
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