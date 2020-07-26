عاجل.. 633 إصابة و8 وفيات بكورونا في 24 ساعة الأخيرة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 20278 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت وزارة الصحة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 156حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس السبت، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأحد، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 16438 بنسبة 81 في المائة.

وأضافت المصدر ذاته أنه تم تسجيل 8 وفيات بالفيروس خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 313 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.