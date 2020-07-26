الاتحاد السعودي “يضع” المهاجم أزارو في القائمة السوداء ويمنع الفرق السعودية من التعاقد معه

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم الدولي المغربي وليد أزارو ضمن القائمة السوداء، ومنع الأندية المحلية من التعاقد معه خلال المواسم المقبلة.

وشدد الاتحاد السعودي في بلاغ له على أنه قرر منع الأندية من التعاقد مع أزارو عقب توصله بمراسلة من فريق الاتفاق، أكد من خلالها رفض المهاجم المغربي تجديد تعاقده لاستكمال منافسات الموسم الجاري بعد فترة توقف الدوري بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس “كورونا”.

وكان أزارو قد كشف سبب رفضه تجديد تعاقده مع الاتفاق السعودي، حينما أوضح أن طلب تخفيض راتبه خلال فترة توقف كان الدافع وراء اتخاذ قرار عدم التجديد.