‎إقبال على أكبر سوق ماشية في عمالة طنجة أصيلة..والجماعة توزع الكمامات على رواده- فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال سفيان الغرفي، النائب الأول لرئيس جماعة الأحد الغربية، اليوم الأحد، إنه تم توزيع حوالي 1000 كمامة، على مرتادي سوق الماشية الأسبوعي، الموجود في عمالة طنجة أصيلة.

وكشف الغرفي لـ”اليوم24″ أن جماعته بشراكة مع السلطات المحلية، قامت بمجموعة من التدابير الاحترازية، للتصدي لوباء كورونا داخل السوق، بينها تعقيم المرتفقين، وتوزيع الكمامات عليهم.

وأضاف الغرفي أن أغلبية المرتفقين قدموا من مدينتي طنجة، وأصيلة، إذ كان لزاما عليهم القيام بحملة تحسيسية واسعة، من أجل حث المواطنين على الالتزام بالتدابير الوقائية المعلنة من طرف وزارة الصحة، لتجنب انتشار الوباء.