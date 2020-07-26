إصابة خطيرة لطفلةٍ دهستها والدتها في العزير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيبت طفلة، تبلغ العامين من عمرها، بجراح خطيرة، إثر تعرّضها للدهس في بلدة العزير، مساء يوم الأحد، حينما كانت أمّها تعود للخلف بسيّارتها.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية للطفلة المصابة ثم جرى نقلها، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

وقالت في بيان: "تبين من التحقيقات أن الطفلة تعرضت للدهس من قبل والدتها (31 عاما) خلال عودتها إلى الخلف بالسيارة".

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وكشف تقرير أصدرته مؤسسة "بطيرم" لأمان الأولاد، سابقا، أن نحو 89% من ضحايا حوادث الدهس هم من الأطفال في المجتمع العربي.

ويُستدل من معطيات نُشرت في التقرير، أن معظم حوادث الدهس القاتلة تسببت بها سيارات كانت تسير إلى الخلف، والشريحة العمرية لغاية 4 أعوام هي الأكثر عرضة للموت دهسا في هذه الحوادث وبلغت نسبتها 87%.

وأشارت المعطيات إلى أن 71% من الحوادث المذكورة وقعت في ساحات المنازل، وأن الغالبية العظمى من الضحايا من المجتمع العربي، أي بنسبة 89%، وأن 67% من مجمل الحوادث الدموية في المجتمع العربي بمنطقة النقب، جنوبي البلاد.

وأوصت المؤسسة بضرورة الفصل التام بين المساحة المعدة للعب الأولاد وبين مواقف السيارات، ومعاينة محيط السيارة من قبل السائق قبل السفر بها وذلك للتأكد من خلو الأطفال أو الأولاد من قربها، حفاظا على سلامتهم.