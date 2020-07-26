يوفنتوس يسعى للتخلص من خضيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن يوفنتوس الإيطالي يسعى للتخلص من لاعبه الألماني، سامي خضيرة، عقب نهاية الموسم الجاري وخلال الميركاتو الصيفي.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس يرغب في التخلص من راتب الألماني سامي خضيرة، والبالغ 6 ملايين يورو، كما أشار إلى أن اليوفي يرغب بالتالي في رحيله.

وأضاف أن البيانكونيري، يفكر في التفاوض مع سامي خضيرة صاحب الـ33 عاما، على إنهاء العقد بوقت مبكر عن طريق التراضي بين الطرفين.

وتابع "رغم أن العقد المبرم بين خضيرة واليوفي، ينص على بقاء الألماني حتى صيف 2021 مع خيار التمديد لعام آخر، إلا أن يوفنتوس سيسمح للاعب أن يرحل في صفقة مجانية".

وكان سامي خضيرة، قد تعرض لإصابات عديدة، أبعدته عن المشاركة أساسيًا مع يوفنتوس، طوال هذا الموسم، حيث شارك في 18 مباراة فقط على مدار الموسم.