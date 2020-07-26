ريال مدريد يعوّل على هازارد أمام السيتي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يتمسك بمشاركة نجمه البلجيكي، إيدين هازارد، في المباراة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بدوري الأبطال.

ويحل ريال مدريد ضيفا على السيتي يوم 7 آب/أغسطس المقبل، في إياب ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بخسارة الريال بنتيجة 2-1.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن زيدان يعتبر أن هازارد هو أمل ريال مدريد في مباراة السيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن زيدان يرى أن وجود هازارد في كامل جاهزيته لتلك المباراة، يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق الريمونتادا، فهو يعرف كرة القدم الإنجليزية بشكل مثالي بعد تجربته في تشيلسي.

وأوضحت الصحيفة، أن هازارد يخضع لخطة عمل وتغذية محددة ليكون جاهزًا للمباراة، موضحة أن ريال مدريد وضع كل الوسائل في خدمة الجهاز الطبي لإجراء متابعة شاملة للنجم البلجيكي بشكل يومي، ويأملون في أن يكون جاهزًا لتلك المباراة المصيرية.