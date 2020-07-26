"حماس" تعلن إصابة رئيسها خارج فلسطين ماهر صلاح بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأحد، إصابة رئيسها خارج فلسطين، ماهر صلاح، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، مُشيرة إلى أنه "يمارس أعماله وهو بحالة صحية جيدة"، في منزله بقطر.
وقالت الحركة، في بيان، إن "صلاح أجرى اختبار كورونا بعد مخالطته عددًا من المصابين، وتبين إصابته بالفيروس".
وذكرت أن "صلاح قام بتنفيذ جميع الإجراءات الصحية المطلوبة والتزم العزل المنزلي".
وأشارت "حماس" إلى أن رئيسها في الخارج، "يمارس أعماله من منزله وهو بحالة صحية جيدة".
ويقيم صلاح في قطر إضافة إلى عدد من أبرز قيادات الحركة، بينهم رئيس مكتبها السياسي الحالي، إسماعيل هنية، والسابق خالد مشعل.
وحتى اليوم، سجلت قطر 109 آلاف و305 إصابات بكورونا؛ منها 165 وفاة، و106 آلاف و24 حالة تعاف، وفق وزارة الصحة.
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