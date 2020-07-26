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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأمريكية تمنح مودرنا نصف مليار دولار لتطوير لقاح كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 26 يوليه 2020
منحت الحكومة الأميركية شركة "مودرنا" للتكنولوجيا الحيوية، اليوم الأحد، مبلغ 472 مليون دولار إضافية لدعم تطوير لقاح الشركة الجديد لفيروس كورونا.
وذكرت الشركة بحسب "رويترز"، أنها تلقت المنحة من هيئة التطوير والبحث المتقدم في مجال الطب الحيوي، مشيرة إلى أن التمويل الإضافي سيدعم مرحلتها المتقدمة من تجاربها السريرية، بما في ذلك دراسة المرحلة الثالثة الموسعة للقاح المحتمل.
وكانت الحكومة الاتحادية دعمت مشروعا سابقا للقاح من "موديرنا" بما يقرب من نصف مليار دولار، واختارته كواحد من أوائل اللقاحات التي دخلت في تجارب بشرية واسعة النطاق
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