اخبار العالم

مصرع قيادي حوثي بارز في ظروف غامضة

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع قيادي حوثي بارز في ظروف غامضة والان مع التفاصيل

الأحد 26 يوليه 2020

كشفت مصادر إعلامية محلية عن مصرع قيادي بارز في ميليشيات الحوثي الانقلابية، وسط تكتم شديد من قبلها.

 

وأفادت المصادر أن القيادي الحوثي العميد عبدالله حسين المنصور والمكنى أبو أحمد المداني، لقي مصرعه في ظروف غامضة.

 

وأشارت إلى أن القيادي الحوثي المنصور لقي مصرعه في ظروف غامضة بصحبة قيادات كبيرة مازالت الميليشيات تتكتم عن الكشف عن أسمائهم.

Advertisements

 

,المنصور، وهو أحد المرافقين الشخصيين لزعيم الميليشيات، عبدالملك الحوثي، قتل بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية، بصحبة قيادات حوثية لكن الميليشيات مازالت تتكتم عن هذه القيادات والتي يتوقع أن تكون من الصفوف الأولى لقيادات الميليشيات.

 

يذكر أن الميليشيات الحوثية تتكتم عن كشف أعداد القتلى، خاصة تلك التي تطال القادة التابعين لها خوفا من انهيار الجبهة الداخلية.

 

في حين يربط مراقبون عملية استهداف القيادات العليا الحوثية في إطار صراع الأجنحة الداخلية للميليشيات وتصفية العناصر غير المرغوب فيها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع قيادي حوثي بارز في ظروف غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا