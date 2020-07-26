تركيا واليونان تتبادلان عبارات حادة بعد فتح آيا صوفيا للصلاة

تبادلت تركيا واليونان عبارات حادة اليوم السبت بسبب تحويل موقع آيا صوفيا في اسطنبول إلى مسجد، وذلك بعد يوم واحد من أداء أول صلاة به منذ تسعة عقود.

ولم يذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان بالاسم بعد أن أدى صلاة الجمعة في آيا صوفيا، لكنه قال إن منتقدي هذه الخطوة ببساطة ضد المسلمين وتركيا.

وكان الانتقاد اليوناني لتحويل الموقع الأثري شديدا على نحو أبرز توتر العلاقات بين البلدين.

وقال أردوغان في كلمة بثها التلفزيون "نرى أن أهداف تلك الدول، التي أحدثت الكثير من الضجيج في الأيام الماضية، ليست آيا صوفيا أو شرق البحر الأبيض المتوسط". وأضاف "هم (يستهدفون) وجود الأمة التركية والمسلمين ذاته في هذه المنطقة".

وقال المتحدث باسم الخارجية التركية في بيان في وقت سابق اليوم "أظهرت اليونان مجدداً عداءها للإسلام ولتركيا بذريعة رد الفعل على افتتاح مسجد آيا صوفيا للصلاة".

وندد المتحدث بقوة بالبيانات العدائية التي أدلى بها أعضاء في حكومة اليونان وبرلمانها وإحراق العلم التركي في مدينة سالونيك.

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من جانبها، ردت وزارة الخارجية اليونانية ببيان قالت فيه "إن مجتمع القرن الحادي والعشرين الدولي مذهول أمام التشتت الديني والقومي المتعصب الذي تبديه تركيا اليوم".

وفي رسالة وجهها رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بمناسبة مرور 46 عاما على استعادة الديمقراطية في البلاد، وصف تركيا بأنها "مثيرة للقلاقل" واعتبر تحويل آيا صوفيا لمسجد "استهانة بحضارة القرن الحادي والعشرين".

تجدر الإشارة إلى أن اليونان وتركيا تختلفان على مجموعة من القضايا بدءاً من المجال الجوي وانتهاء بالمناطق البحرية وقبرص المقسمة.

وكان آيا صوفيا في السابق متحفاً ويحظى بأهمية كبرى لدى المسيحيين الأرثوذوكس في اليونان، الأمر الذي دفع أجراس الكنائس تدق حداداً في أنحاء البلاد أمس الجمعة.