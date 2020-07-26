الرئيس الروسي: البحرية الروسية ستحوز أسلحة نووية هجومية أسرع «خمس مرات» من الصوت

موسكو : ذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أن سلاح البحرية في بلاده سيحوز أسلحة نووية هجومية أسرع من الصوت وغواصات نووية مسيرة، وهو عتاد قالت وزارة الدفاع إنه في مرحلة الاختبار الأخيرة.

ويقول بوتين إنه لا يريد سباق تسلح، لكنه كثيرا ما يتحدث عن جيل جديد من الأسلحة النووية الروسية التي يقول إنها لا مثيل لها ويمكن أن تضرب أي مكان تقريبا في العالم. ويشكك بعض الخبراء الغربيين في مدى تطورها.

تشمل الأسلحة، التي لم يجر نشر بعضها بعد، الغواصة النووية المسيرة (بوسيدون) والمصممة كي تحملها غواصات، وصاروخ كروز(تسيركون) الأسرع من الصوت الذي يمكن نشره على سطح السفن.

ويجعل هذا المزيج من السرعة والقدرة على المناورة والارتفاع من الصعب تتبع واعتراض الصواريخ الأسرع من الصوت، إذ يمكنها الانطلاق بسرعة تفوق سرعة الصوت خمس مرات.

ووفقا لوكالة (رويترز) قال بوتين متحدثا في عرض سنوي بمناسبة يوم البحرية تفوق سرعة الصوت خمس مرات الروسية في سان بطرسبرج يشهد استعراض أحدث السفن والغواصات النووية والطائرات التابعة للسلاح إن قدرات البحرية الروسية تتنامى وإنها ستحوز 40 سفينة جديدة هذا العام.

ولم يحدد متى ستحصل البحرية على الأسلحة الأسرع من الصوت، لكنه أشار إلى أن ذلك اليوم يقترب.

وقال "النشر الواسع النطاق للتكنولوجيات الرقمية التي لا مثيل لها في العالم، بما في ذلك الأنظمة الهجومية الأسرع من الصوت والغواصات المسيرة، سيعطي الأسطول مميزات فريدة وسيزيد من قدراته القتالية".

وكان بوتين هدد العام الماضي بنشر صواريخ أسرع من الصوت على سفن وغواصات يمكنها أن ترابض خارج المياه الإقليمية الأمريكية إذا تحركت الولايات المتحدة لنشر أسلحة نووية متوسطة المدى في أوروبا.

ولم تنشر واشنطن مثل هذه الصواريخ في أوروبا، لكن موسكو قلقة من احتمال حدوث ذلك.

وتزيد واشنطن وموسكو قدراتهما الدفاعية وسط انهيار بعض اتفاقيات الحد من التسلح التي تعود لحقبة الحرب الباردة جراء تدهور العلاقات الروسية مع الغرب.

وفي العام الماضي، نشرت روسيا أول صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت، بينما تهدف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إلى نشر مثل تلك الأسلحة من أوائل إلى منتصف هذا العقد.

