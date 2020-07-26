'حزب الله': معادلة الردع قائمة مع إسرائيل ونحن لسنا بوارد تعديلها

أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم تلقي الحزب رسالة عبر الأمم المتحدة، مؤكدا أنه "لا تغيير في قواعد الاشتباك مع إسرائيل"، وأن الأجواء لا تشي بحصول حرب قريبا.
وأوضح أن "التهديدات الإسرائيلية اعتدنا عليها وهي لا تقدم لنا رؤية سياسية جديدة وهي تأتي في إطار العنتريات، والتهديدات الإسرائيلية لن تستدرجنا إلى موقف لا نريده".
وأضاف أنه "لا جواب عما سنفعل بعد العدوان الإسرائيلي.. ولن نعطي إجابات محددة"، مؤكدا أن "حزب الله" وصلته رسالة عبر ممثل الأمم المتحدة.
وشدد قاسم على أن "الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الداخل الأمريكي، ومحور المقاومة كان وما يزال في موقع الدفاع وبالتالي أستبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة".
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