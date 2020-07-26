مقتل كاهن زرادشتي في إيران

أعلنت السلطات الإيرانية مقتل الكاهن الزرادشتي، آرش خسروي، المقيم في الولايات المتحدة، خلال زيارته محافظة كرمان في إيران.
وذكر المدعي العام في محافظة كرمان، دادخدا سالاري، للتلفزيون الإيراني، أنه تم العثور على جثة خسروي في مدينة ماهان وسط البلاد إلى جانب جثتي شخصين لا ينتميان إلى هذه الأقلية الدينية، وفق ما نقل عن مدعي عام المحافظة.
ورجح سالاري أن دوافع عملية القتل مرتبطة بالمال، إذ تم العثور على 10 آلاف دولار في سيارة أحد القتلى.
ورجح سالاري أن دوافع عملية القتل مرتبطة بالمال، إذ تم العثور على 10 آلاف دولار في سيارة أحد القتلى.
وأوضحت وسائل إعلام إيرانية أن خسروي كان يقيم في الولايات المتحدة ويعيش في كاليفورنيا رفقة عائلته منذ 10 أعوام، وعاد إلى إيران العام الماضي، لحضور جنازة والده وبقي لاستكمال إجراءات الميراث، لكنه اختفى يوم 22 يوليو مع صديقين قبل أن يعثر عليه ميتا.
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