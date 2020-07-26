بالأرقام.. أمريكا اللاتينية تتصدر العالم في إصابات كورونا

وأفادت وكالة "رويترز"، استنادا إلى إحصاءاتها القائمة على بيانات حكومة كل دولة، بأن مجمل الإصابات في أمريكا اللاتينية يبلغ حاليا 4 ملايين و327160 حالة مقارنة مع 4 ملايين و308495 في الولايات المتحدة وكندا.ويجعل عدد الإصابات الآخذ في الزيادة السريعة، حسب الوكالة، أمريكا اللاتينية أكثر مناطق العالم تضررا بالجائحة، إذ تمثل 26.83% من الحالات عالميا.

وما تزال الولايات المتحدة أكثر دولة منفردة من حيث عدد الإصابات والوفيات جراء مرض "COVID-19" الناجم عن فيروس كورونا بأكثر من 4.2 مليون إصابة وزهاء 146 ألف وفاة، تليها البرازيل بواقع 2.4 مليون إصابة ونحو 87 ألف وفاة.