الدفاع المدني تعلن السيطرة على انفجار الكدس داخل معسكر جنوبي بغداد

وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على انفجار كدس العتاد داخل معسكر بمشاركة اكثر من 30 فرقة اطفاء".

وأضافت أن "فريق البحث والانقاذ الدولي التابع للمديرية شارك في عملية إخماد الحريق وحاليا عمليات تبريد مطولة مستمرة تنفذها فرقة الدفاع المدني".



وتصاعدة أعمدة الدخان عصر، اليوم الأحد، من داخل معسكر الصقر جنوبي العاصمة بغداد، بسبب انفجار كدس للعتاد.