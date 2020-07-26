وذكرت المصادر أن هذه القاعدة هي نفسها التي انطلقت منها الطائرات التي نفذت عملية اغتيال قائد "فيلق القدس" للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، ورفاقه يوم 3 يناير 2020 في مطار بغداد.
وأوضحت المصادر أن المقاتلتين الأمريكيتين اعترضتا الطائرة الإيرانية مرة فوق قاعدة التنف في الأجواء السورية وأخرى قرب الحدود اللبنانية السورية.
وقالت إن هذا الأمر يشير إلى أن المقاتلتين الأمريكيتين كانتا تستهدفان الطائرة أو دفعها إلى فخ المضادات الجوية السورية وليس للتأكد من هويتها.
وذكرت مصادر إيرانية وأمريكية متعددة مساء الخميس الماضي أن مقاتلتين أمريكيتين اعترضتا طائرة الركاب لشركة "ماهان" خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى بيروت، في أجواء سوريا.
ولكن القيادة العسكرية الأمريكية المركزية "سينتكوم" قالت لاحقا إن مقاتلة واحدة فقط من طراز "إف-15" تابعة لسلاح الجو الأمريكي رافقت طائرة الركاب الإيرانية من مسافة كيلومتر واحد، وفق ما تقتضيه المعايير الدولية.
وبدورها، وصفت إيران هذا الحادث بغير القانوني مشددة على أن الولايات المتحدة عرضت الطائرة وركابها للخطر، وقالت إنها تدرس الملابسات وستتخذ الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن اعتراض الطائرة الإيرانية في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.