الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، عن سقوط طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية.
وقال الجيش في بيان مقتضب إنه" لا يخشى تسرب معلومات إستخبارية من الطائرة في هذه الحادثة".
من جانبها، أشارت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، أمس السبت، إلى أن 20 طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب يوم الجمعة.
وأفادت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.
من جانبها، أشارت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، أمس السبت، إلى أن 20 طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب يوم الجمعة.
وأفادت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.
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